Узнайте, сколько нужно варить мясо и какой водой заливать.

Вареное куриное филе часто применяется в салатах и в диетическом питании. Это вкусный и низкокалорийный продукт, однако довольно капризный. Если неправильно его приготовить, то мясо по вкусу будет напоминать резину.

Мы разобрались, сколько нужно варить куриное филе и что добавить для приятного вкуса.

Сколько варить куриное филе для сочности

Сколько варить филе - зависит от его размера. Если это небольшой кусок весом до 200 г, то достаточно готовить его 15 минут после закипания. Если же мяса много, то понадобится примерно 25 минут.

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Проверить готовность вареной курицы можно с помощью ножа. Если разрез полностью белый, без розового оттенка, то блюдо готово.

Как варить куриное филе и что добавить в кастрюле

Если используете замороженное мясо, то сначала разморозьте его в холодильнике, иначе оно будет пересушенным после варки.

Выложите мясо в кастрюлю и залейте холодной водой, если хотите получить ароматный наваристый бульон. Если же вы варите филе только на салат, то заливайте кипятком. Тогда курица быстро приготовится снаружи и сохранит соки внутри.

После закипания добавьте в кастрюлю специи, которые сделаю блюдо ароматным. Это может быть черный или душистый перец горошком, пара зубчиков чеснока, половина луковицы, лавровый лист.

Совет: мясо будет гораздо вкуснее, если варить его в рукаве для запекания. Положите филе в пакет вместе с любимыми специями, лимоном или овощами (сырой морковью, луком, чесноком). Плотно завяжите и варите в кипящей воде. Так курица впитает максимум аромата.

Готовьте мясо на среднем огне под крышкой 15-25 минут и оставьте остывать до комнатной температуры в этой же воде. Если придерживаться таких советов, то филе гарантированно получится сочным и ароматным.

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