Такие кексы прекрасно сочетаются с любыми напитками. Идеальный союз с шоколадной выпечкой, в частности, составит кофе или какао.

Изумительно вкусный шоколадный кекс – восхитительное домашнее лакомство! Более интересным вкус такой выпечки сделают, в частности, добавленные бананы. А чтобы десерт стал еще более ароматным и аппетитным, его следует покрыть глазурью.

Шоколадно-банановый кекс

Мука - 200 г

Сахар - 150 г

Сливочное масло - 120 г

Горький шоколад - 80 г

Какао-порошок - 20 г

Яйца - 3 шт.

Бананы спелые - 2 шт.

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Соль - 0,25 ч. л.

Сливочное масло следует заранее достать из холодильника, чтобы размягчилось. Соединить его с сахаром, взбить миксером до пышности.

Читайте такжеНежно-воздушный торт "Птичье молоко": как приготовить невероятный десертПо одному добавить яйца, каждый раз тщательно взбивая массу – она должна увеличиться в 2-3 раза.

Бананы очистить от кожуры и поломать на кусочки. Тщательно размять мякоть вилкой.

Шоколад растопить на водяной бане, охладить до комнатной температуры. Во время растапливания можно добавить 2-3 ст. л. молока или сливок.

Во взбитую масляно-яичную смесь добавить растопленный шоколад и размятые бананы. Взбить все миксером до однородности.

Муку просеять с какао и разрыхлителем. Частями всыпать к масляно-банановой массе. Взбить миксером на низкой скорости.

Переложить тесто в форму для кекса. Отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку и выпекать примерно 45 минут. Готовый кекс перевернуть на блюдо и вынуть из формы. Слегка охладить и посыпать какао.

Шоколадно-банановый кекс с орехами

Мука пшеничная - 150 г

Бананы - 2 шт.

Какао порошок - 2 ст. л.

Масло сливочное - 80 г

Сахар - 120 г

Сода - 1 ч. л.

Яйца куриные - 1 шт.

Грецкие орехи - горсть

Для глазури

Сметана - 100 г

Сахар - по вкусу

Бананы очистить и растереть со сметаной до гладкости.

Соединить в одной миске какао, муку и соду. Перемешать и смешать с банановым пюре.

Мягкое сливочное масло растереть с сахаром. Потом вмешать туда яйцо.

Соединим банановое тесто с масляно-яичной смесью. Тщательно размешать и всыпать нарубленные орехи.

Смазать форму сливочным маслом и налить тесто. Выпекать 30-35 минут при температуре 180-200°С. Готовность проверять деревянной шпажкой: если проткнув кекс, она выходит сухой – десерт готов.

Из сметаны и сахара приготовить глазурь, смешав их до полной однородности. Полить ею сверху остывший кекс.

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Автор: УНИАН