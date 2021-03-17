Изумительно вкусный шоколадный кекс – восхитительное домашнее лакомство! Более интересным вкус такой выпечки сделают, в частности, добавленные бананы. А чтобы десерт стал еще более ароматным и аппетитным, его следует покрыть глазурью.
Шоколадно-банановый кекс
- Мука - 200 г
- Сахар - 150 г
- Сливочное масло - 120 г
- Горький шоколад - 80 г
- Какао-порошок - 20 г
- Яйца - 3 шт.
- Бананы спелые - 2 шт.
- Разрыхлитель - 2 ч. л.
- Соль - 0,25 ч. л.
Сливочное масло следует заранее достать из холодильника, чтобы размягчилось. Соединить его с сахаром, взбить миксером до пышности.
Читайте такжеНежно-воздушный торт "Птичье молоко": как приготовить невероятный десертПо одному добавить яйца, каждый раз тщательно взбивая массу – она должна увеличиться в 2-3 раза.
Бананы очистить от кожуры и поломать на кусочки. Тщательно размять мякоть вилкой.
Шоколад растопить на водяной бане, охладить до комнатной температуры. Во время растапливания можно добавить 2-3 ст. л. молока или сливок.
Во взбитую масляно-яичную смесь добавить растопленный шоколад и размятые бананы. Взбить все миксером до однородности.
Муку просеять с какао и разрыхлителем. Частями всыпать к масляно-банановой массе. Взбить миксером на низкой скорости.
Переложить тесто в форму для кекса. Отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку и выпекать примерно 45 минут. Готовый кекс перевернуть на блюдо и вынуть из формы. Слегка охладить и посыпать какао.
Шоколадно-банановый кекс с орехами
- Мука пшеничная - 150 г
- Бананы - 2 шт.
- Какао порошок - 2 ст. л.
- Масло сливочное - 80 г
- Сахар - 120 г
- Сода - 1 ч. л.
- Яйца куриные - 1 шт.
- Грецкие орехи - горсть
Для глазури
- Сметана - 100 г
- Сахар - по вкусу
Бананы очистить и растереть со сметаной до гладкости.
Соединить в одной миске какао, муку и соду. Перемешать и смешать с банановым пюре.
Мягкое сливочное масло растереть с сахаром. Потом вмешать туда яйцо.
Соединим банановое тесто с масляно-яичной смесью. Тщательно размешать и всыпать нарубленные орехи.
Смазать форму сливочным маслом и налить тесто. Выпекать 30-35 минут при температуре 180-200°С. Готовность проверять деревянной шпажкой: если проткнув кекс, она выходит сухой – десерт готов.
Из сметаны и сахара приготовить глазурь, смешав их до полной однородности. Полить ею сверху остывший кекс.
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