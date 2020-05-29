Украина предлагает зафиксировать в документе, что венгры на Закарпатье являются историческим и культурным достоянием

Руководитель МИД Украины заявляет, что украинское правительство не осуществляет никакой информационной политики, направленной на какую-либо негативизацию венгров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина предлагает Венгрии подписать документ с фиксацией, что венгры в Закарпатье - это историческое и культурное достояние, а не проблема.

Об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште.

В частности, глава МИД сообщил, что венгерской стороне передал на рассмотрение проект документа для внесения предложений, который в будущем обе страны могут подписать.

Читайте такжеКулеба поедет в Венгрию и обсудит с Сийярто проблемные вопросы

"Там есть одно предложение, и в этом предложении написано, что украинцы в Венгрии и венгры в Украине являются достоянием обеих стран. Не проблемой, а достоянием. Я горжусь тем, что в Украине есть венгерское национальное меньшинство. Я всегда с удовольствием на Закарпатье ем блюда венгерской кухни, а также проезжая, стараюсь прочитать дорожные надписи на венгерском языке", - заявил Кулеба.

Он добавил, что официальная позиция украинского правительства заключается в том, что "лица, принадлежащие к венгерскому национальному меньшинству в Украине, являются нашим историческим и культурным достоянием".

Отдельно глава МИД заявил, что правительство Украины не осуществляет никакой информационной политики, направленной на какую-либо негативизацию венгров, проживающих в Украине и являются неотъемлемой частью украинского общества.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии. В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы такие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно преподаваться на государственном языке.

В то же время Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, предусмотренное новым законом о среднем образовании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram