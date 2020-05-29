Языковой и образовательный законы: в Венгрии назвали причины блокирования комиссии Украина - НАТО

Венгерский министр отметил, что между Венгрией и Украиной остаются спорные вопросы, которые касаются образования и использования языка венгерского меньшинства на территории Украины.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что блокирование заседания комиссии Украина - НАТО на высоком уровне связано с украинским образовательным законодательством и с законом о языке.

Об этом он сообщил во время совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Будапеште.

«Господин министр (Кулеба - УНИАН) сделал большой шаг, чтобы сюда приехать - нет рейсов и он 14 часов ехал, чтобы договариваться и вести переговоры. Я очень благодарен за это, мой дорогой друг», - заявил он.

Глава МИД Венгрии отметил, что это первый зарубежный визит Кулебы как министра иностранных дел Украины, «ведь с тех пор, как он занял пост министра он не смог никуда поехать, поэтому я очень рад, что Венгрия стала первой страной, куда приехал Кулеба».

Сийярто заметил, что между Венгрией и Украиной остаются спорные вопросы, которые касается образования и использования языка венгерского меньшинства на территории Украины.

«На сегодняшней и на нашей предыдущей встрече было очевидно, что мы хотим решить этот вопрос», - подчеркнул он.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что у венгров Закарпатья проблемы «по вопросу образования и законодательству о языке» и «если это все будет в порядке, то мы не будем блокировать то, что блокируем по НАТО».

«Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и законом о языке и мы хотим достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров в Закарпатье», - подчеркнул он.

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Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона "Об образовании".

16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

Вторая модель изучения предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но принципы таковы: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут обучаться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем, со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, предусмотренное новым законом о среднем образовании.

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