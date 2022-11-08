У Байдена заявили, что могут вести переговоры о снижении рисков.

Соединенные Штаты Америки оставляют за собой право говорить с Россией о войне в Украине.

Так в Белом доме прокомментировали сообщения о том, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан вел переговоры с советниками российского президента Владимира Путина, пишет Aljazeera.

В заявлении говорится, что США оставляют за собой право вести с Россией переговоры "о снижении рисков" на высшем уровне .

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В Кремле сообщения о том, что Вашингтон провел переговоры с высшими российскими официальными лицами, отказались комментировать.

Переговоры США и РФ

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США Джейк Салливан в последние месяцы проводил конфиденциальные беседы с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и Николаем Патрушевым.

В этих разговорах Салливан пытался предостеречь Москву от применения ядерного оружия массового поражения и снизить риск эскалации.

По данным The Times, Патрушев был одни из тех людей, которые убедили Путина в необходимости полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее Washington Post сообщил, что администрация Байдена якобы просила Украину показать открытость к переговорам с РФ, чтобы сохранить поддержку со стороны ряда стран.

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