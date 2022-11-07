Якобы именно от США союзники по НАТО получили сигнал о возможности переговоров.

Итальянская газета "la Republica", которая ранее уже отметилась пророссийскими фейками, заявляет о якобы намерениях США и других членов НАТО к мирным переговорам с Россией после деоккупации Херсона.

В публикации газеты, которая снова ссылается на "аналитические материалы" НАТО, говорится о том, что бои за Херсон станут для России одними из самых трудных в этой войне.

Якобы именно от США союзники получили сигнал о возможности переговоров: "Потому что победа над русской армией в одном из важнейших ворот до Азовского моря и в Крым может означать реальную возможность начать первые "настоящие переговоры" с Москвой".

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"Освободить Херсон означало бы навсегда изменить ход конфликта", - пишет газета. И именно по этой причине США через Брюссель якобы сообщают о возможности сесть за стол переговоров с Россией после деоккупации региона.

В то же время в публикации говорится, что Вашингтон все же согласился сначала укрепить стратегическое положение Украины, именно ради этого США передают Киеву новые ракеты и средства по противодействию иранским дронам. "Соответственно, в Киев прибудет и другое вооружение с целью достижения цели по Херсону", - считают журналисты.

В "аналитических материалах НАТО" Америка также обеспокоена возможностью применения Россией тактического ядерного оружия и Китаем, который, как считают якобы в США, слишком сблизится с Россией в случае краха путинского режима. Однако сами журналисты соглашаются, что "проекты американского диалога" зависят от политических факторов, один из которых будет зависеть от результатов промежуточных выборов в Конгресс.

Как выборы в Конгресс скажутся на помощи Украине

Как писало издание "The Wall Street Journal", в Америке на фоне выборов в Конгресс растет число противников регулярной помощи Украине.

Это, отмечает "Politico", может даже расколоть Республиканскую партию. Недавние опросы показали, что доля республиканцев, считающих помощь чрезмерной, выросла с 9% до трети.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заверил, что в политических вопросах зачастую крайние правые и левые имеют общую позицию.

Положение пошатнула позиция самого Трампа по Украине, которого республиканцы рассматривают в качестве кандидата от партии на президентских выборах в 2024 году.

Трамп, всегда отмечавшийся пророссийскими взглядами, недавно заявил, что советовал Украине отказаться от НАТО и "отдать" Крым России. После чего президент Владимир Зеленский призвал экс-главу США "посмотреть на Путина без розовых очков".

Трамп намекнул на баллотирование в президенты в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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