По данным издания, он не обсуждал с ними урегулирование войны в Украине.

Советник президента США Джейк Салливан в последние месяцы проводил конфиденциальные беседы с главными помощниками президента России Владимира Путина.

Он пытался предостеречь Москву от применения ядерного или другого оружия массового поражения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Салливан контактировал с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике. Господин Салливан также говорил со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым, добавили официальные лица", - пишет издание.

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Отмечается, что он общался с российской стороной, чтобы снизить риск эскалации и держать каналы связи открытыми, а не для обсуждения урегулирования войны.

В Белом доме сказали, что поддержание определенного уровня контактов с Москвой необходимо для достижения определенных взаимных интересов национальной безопасности, отмечает издание.

Несколько официальных лиц США заявили, что Салливан известен тем, что настаивает на установлении линии связи с Россией, хотя другие высокопоставленные политики считают, что переговоры в нынешних дипломатических и военных условиях не будут плодотворными.

Позиция США по войне

Как известно, Соединненые Штаты Америки с начала полномасштабной войны поддерживают Украину.

Джо Байден неоднократно заявлял, что Штаты ничего не будут обсуждать об Украине без Украины.

Washington Post пишет, что администрация Байдена якобы просила власти Украины показать открытость к переговорам с РФ, чтобы сохранить поддержку со стороны государств, которые сталкиваются "с опасениями избирателей относительно растяжения войны в Украине на годы".

8 ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся Промежуточные выборы в Палату представителей.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что они продолжат поддерживать Украину, вне зависимости от результатов выборов.

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