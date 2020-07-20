Страшная болезнь Владимира Путина: что скрывают кремлевские врачи и при чем тут Украина

Василий Рыбников

Как известно, кремлевские врачи не скрывают ничего, и от этого все слухи, однако постоянные попытки заокеанской военщины заразить президента России еще более болезнетворным организмом, чем он сам, тоже ни для кого не секрет. Именно в этом разрезе осведомленные лица склонны рассматривать участившиеся скандалы с российскими хакерами, охотящимися по всему миру за некой вакциной для кое-кого.

Многочисленные обвинения официальных лиц Великобритании, Канады и США в адрес российских спецслужб, которые якобы пытаются похитить у загнивающих лабораторий капиталистических стран данные о вакцине против коронавируса, выглядят смехотворным глумом над здравым смыслом. Зачем России вообще воровать, если, во-первых, она в жизни ничего ни у кого не крала, даже борщ, не говоря уже про Крым, а прививку от ковида изобрела еще тогда, когда китайцы только доедали своего второго панголина?

Успокоенный Путин безмятежно спустился в бункер и закрылся там навсегда

Как известно, первый доклад Путину о головокружительных успехах российской науки в разработке самой передовой в мире вакцины от «короны» был сделан еще ранней весной, и был он настолько обнадеживающим, что успокоенный Путин безмятежно спустился в бункер и закрылся там навсегда, а по стране прокатились успешные испытания разнообразных снадобий и отворотных зелий, чтобы показать всему миру ковидкину мать, результат ожидался со дня на день, и так уже скоро полгода. По самым последним данным, все русские солдаты, которым вкололи это варево, пропали без вести и у них ничего больше не болит, вакцина нормально сочетается с водкой, но помогает ли она от коронавируса как такового, пока не проверяли, да и зачем? И так ясно, что дальше русских в деле разработки этого передового препарата не продвинулся никто.

За какой же тогда вакциной охотятся русские хакеры и от какого ужасного преступления заокеанской военщины отвлекают внимание мировой общественности господа британские обвинители? Ответ на этот вопрос дает выдающийся российский ученый Игорь Гундаров: по его мнению, ниточка тянется в Украину, а именно к президенту Виктору Ющенко, который по приказу своей жены-американки заболел проказой и сразу же поехал в Москву, чтобы заразить этой страшной болезнью Владимира Путина задолго до обнуления последнего. «Он обнимал, целовал!» - заявил профессор на телеканале «Сталинград», передает телеканал «Царьград». «Царьград», впрочем, призывает зрителей не принимать новую русскую сенсацию чересчур близко к сердцу, потому что профессор, скорее всего, слегка чокнутый, поэтому через три часа повторяет ее уже под другим заголовком: «Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением» (первый был - «Ленивая смерть» в шаге от Путина?»), а еще через четыре часа выходит новость «Экс-президента Украины использовали, чтобы заразить Путина?».

Все проблемы с разбухшим ликом Владимира Владимировича вызваны беспорядочными уколами ботокса и силиконовыми тампонами в труднодоступных местах организма

Ну разумеется!

«Синюшные пятна на теле, надутые скулы, жирная кожа, нависающие надбровья, увеличивающиеся мочки ушей, а также боли в позвоночнике», - перечисляют российские журналисты признаки «ленивой смерти» президента РФ. Раньше все эти красноречивые симптомы списывались на травмы, полученные Путиным во время смертельных схваток с самыми опасными дзюдоистами, каратистами и хоккеистами мира, а заокеанские спецслужбы, пытаясь замести следы своего чудовищного преступления и отвести подозрения от украинских нацистов, распускали слухи, что все проблемы с разбухшим ликом Владимира Владимировича вызваны беспорядочными уколами ботокса и силиконовыми тампонами в труднодоступных местах организма.

К сожалению, правда оказалась куда более мрачной. Сразу стало ясно, что это за лысый карлик уныло бродит по бункеру в мешке с колокольчиками, от какой именно болезни на самом деле ищут вакцину русские хакеры и для кого именно, а постыдная истерика британского МИДа прямо указывает на разработчика, у которого Ющенко и его кровавый кум Порошенко при посредничестве Турчинова в далеком 2004 году купили возбудителя болезни для убийства Путина. Конечно же, это печально известная лаборатория «Портон-Даун», организовавшая покушение на Скрипаля. Круг замкнулся.

Так в нападениях на Владимира Путина оказался замешан еще один президент Украины.

Всех желающих помочь украинской армии в замесе российских наемников на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

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