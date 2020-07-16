Связанные с Россией хакеры пытаются похитить данные о вакцине от коронавируса

Ожидается, что группа хакеров продолжит свои атаки на организации, которые работают над вакцинами и лекарствами от COVID-19.

Хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования, касающиеся вакцин и лечения COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.

Об этом заявил британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) в четверг, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

В скоординированном заявлении Великобритании, Соединенных Штатов и Канады нападение приписывают группе APT29, также известной как Cozy Bear, которая, по их словам, почти наверняка действовала как часть российских пресс-служб.

"Мы осуждаем эти отвратительные атаки против тех, кто выполняет жизненно важную работу в борьбе с пандемией коронавирус", – отметил представитель британского центра кибербезопасности Пол Чичестер.

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что это "абсолютно неприемлемо", что российские спецслужбы избрали мишенью тех, кто борется с пандемией. Он подчеркнул, что Великобритания будет работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В NCSC ожидают, что группа хакеров продолжит свои атаки на организации, которые работают над вакцинами и лекарствами от COVID-19.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться в общие выборы 2019 года.

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