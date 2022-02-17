Россия анонсировала обнародование своего ответа на письма НАТО и США относительно кремлевских требований о "гарантиях безопасности". Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что произойдет это сегодня, через несколько часов после того, как ответ получат получатели. Итак, уже скоро можно будет делать определенные выводы относительно того, куда планирует двигаться Россия.

Впрочем, учитывая, что мы знаем, какой на ее прихоти был ответ американцев и НАТО, знаем, каков был ответ Европейского союза, мы не должны ожидать никаких неожиданностей.

Несмотря на то, что происходили переговоры между Путиным, Макроном и Шольцом, и там есть определенные нюансы, требующие уточнения, в целом я не вижу таких моментов, о которых можно было бы сказать, что хоть что-то решали без нас. Более того, главные элементы российской ответа, как по мне, так или иначе уже прозвучали в последних выступлениях и Лаврова, и Путина.

Однако, боюсь, что анонсированный ответ - лишь камуфляж. Часть, так сказать, российской игры.

Россияне якобы хотят развести в разные кейсы два вопроса.

Первое касается отношений НАТО с Россией. РФ как бы намекает: "Вы же не собираетесь воевать с нами ради Украины?! Это же будет катастрофа!".

Если посмотреть на всю ситуацию в широком контексте, то я более чем уверен, что россияне воевать не хотят. Это для них - крайний случай. Они понимают возможные последствия этого решения. Но они будут делать все для того, чтобы максимально имитировать подготовку к войне. Даже в мелочах. А параллельно будут "дергать за ниточки своих марионеток в террористических организациях "ЛДНР", чтобы поддерживать накал и таким образом демонстрировать "выход ситуации из-под контроля".

Ключевая задача - заставить Украину пойти на невыгодные ей условия

Второе - сугубо украинская история. Россияне хотят этот вопрос отделить из общей повестки дня и попытаться использовать Запад и надавить на Украину угрозой возможного столкновения, чтобы продолжить блефовать. И, наконец, заставить Украину пойти на невыгодные ей условия. Это - ключевая задача.

Это уже не раз звучало, но стоит напомнить, что россияне сегодня не видят Украину как субъект переговоров. Они сосредоточены на переговорах с американцами, НАТО и ЕС. По их мнению, эти игроки непосредственно влияют на ситуацию с безопасностью. Поэтому ситуацию в отношении Украины россияне начнут рассматривать только тогда, когда, по мнению Кремля, для России сложатся положительные обстоятельства.

Сила, с точки зрения россиян — это инструмент принуждения к подписанию невыгодных сделок

Однако эти два вопроса тесно связаны между собой. Обратите внимание, россияне постоянно апеллируют к Америке, Турции, Франции и Германии, чтобы они повлияли на Украину. Параллельно они создают обстоятельства "на земле": мы видим возобновление обстрелов на Востоке - по сути это активизация обстрелов по всей линии фронта, видим накопление российских войск... Это те шаги, которые свидетельствуют о готовности применить силу. А сила, с точки зрения россиян — это инструмент принуждения к подписанию невыгодных сделок. Например, в формате "Минск-3" или что-то подобное.

То есть сегодня мы видим вероятный "Цхинвальский сценарий" (по крайней мере его элементы, без сомнения, присутствуют в происходящем). Если помните, в 2008 году россияне начали войну с Грузией именно под лозунгами принуждения к миру. Вот, собственно, нечто подобное они пытаются разыгрывать и сейчас с нами. И это не зависит от того, что они напишут в своих ответах западному миру.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований