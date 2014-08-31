Евросоюз призвал Россию немедленно вывести войска из Украины

Европейский Союз призывает Россию немедленно вывести свои войска из Украины.

Об этом идет речь в выводах Европейского Совета, принятых по итогам заседания, состоявшегося в субботу, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Европейский Совет остается крайне обеспокоенным продолжающимися и все более ожесточенными боями на восточной Украине и продолжает решительно осуждать незаконную аннексию Крыма. Он осуждает растущие потоки боевиков и оружия с территории Российской Федерации на восточную Украину, а также агрессию со стороны российских вооруженных сил на территории Украины. Он призывает РФ немедленно вывести все свои военные силы и средства из Украины”, - сказано в выводах.

Европейский Союз вновь заявил о настоятельной необходимости „устойчивого политического решения, основанного на уважении суверенитета Украины, ее территориальной целостности, единства и независимости”.

„Европейский Совет подчеркивает важность немедленной реализации мирного плана президента Порошенко. Первый шаг должен состоять из взаимно согласованного прекращения огня, восстановления украинского контроля за границами, немедленного прекращения потоков оружия, оборудования и военного персонала из Российской Федерации в Украину, а также срочного освобождения всех заложников, удерживаемых незаконными вооруженными группами, и заключенных, содержащихся в Российской Федерации”, - констатирует ЕС.

Читайте такжеПереговоры по урегулированию ситуации на Донбассе возобновятся в понедельникКроме того, Европейский Совет вновь призвал к „немедленному, безопасному и беспрепятственному доступу к месту аварии MH17 в рамках соглашения о прекращении огня”. „Европейский Совет еще раз выражает свою поддержку ценным усилиям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе”, - добавляется в выводах.