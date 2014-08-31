Еврокомиссия за неделю подготовит новые санкции против России

„Мы уже приняли санкции так называемой третьей стадии, которые имеют значительное влияние на российскую экономику. Европейский Совет ранее сказал, что готов предпринять дальнейшие значительные шаги в свете развития ситуации на месте и просит Европейскую комиссию вместе с Внешней службой срочно начать подготовительную работу и представить предложения для оценки в рамках недели”, - сказал президент Европейского Совета Херман Ван Ромпей в воскресенье в Брюсселе по завершении саммита ЕС.

Он подчеркнул, что за последние три дня ситуация на востоке Украины драматически ухудшилась. „Все усилия сейчас должны быть направлены на прекращение кровопролития и предотвратить самое худшее. ЕС чрезвычайно обеспокоен интенсивными боями, потоками боевиков и оружия из России на восток Украины и присутствием российских вооруженных сил на украинской территории”, - подчеркнул Ромпей.

Президент Европейского Совета уточнил, что в выводах сказано, что дальнейшие шаги зависят от развития ситуации на месте. „Мы оценим ситуацию, которая ухудшается, каждый день, но не имеет конкретного критерия (что именно будет служить поводом для применения санкций). Но я могу заверить, что каждый хорошо знает, что мы должны реагировать быстро”, - подчеркнул он.

Читайте такжеРешительные действия ЕС могут остановить агрессию России против Украины - ПорошенкоРомпей также детализировал, что подготовительная работа будет сделана также и государствами-членами. „Это значит, что мы начнем консультации с государствами-членами в начале недели, чтобы мы были готовы за неделю. Затем Совет или постоянные представители стран ЕС примут решение”, - отметил президент Европейского Совета.