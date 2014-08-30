Порошенко и Ромпей согласовали позиции перед чрезвычайным заседанием Европейского Совета

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины по результатам их встречи в Брюсселе.

Глава Украинского государства высоко оценил неизменную поддержку и солидарность Европейского Союза в адрес Украины, что особенно важно в этот сложный и трагический момент украинской истории.Читайте такжеЕС может сегодня принять новые санкции против России

Порошенко подчеркнул важность тесной координации и совместных усилий Украины и ЕС в противодействии террористам в Донецкой и Луганской областях и восстановлении мира на Донбассе.

Глава государства заявил, что ввод российских войск на территорию Украины требует адекватного ответа со стороны ЕС.

В этом контексте президент Украины выразил надежду, что лидеры государств-членов ЕС жестко отреагируют на акт агрессии в отношении Украины по результатам заседания Европейского Совета 30 августа, в частности относительно военно-технической помощи Украине со стороны государств-членов ЕС.

Ромпей отметил, что последние действия российской стороны вызвали дальнейшую эскалацию конфликта на Донбассе, что вызвало глубокую обеспокоенность лидеров ЕС и стало причиной включения «украинского вопроса» в повестку дня чрезвычайного заседания Европейского Совета.Читайте такжеПорошенко прибыл в Брюссель с однодневным рабочим визитом

Он убежден, что по результатам дискуссии на высшем уровне Европейский Союз даст консолидированную, справедливую и адекватную оценку действиям Российской Федерации. В частности, президент Европейского Совета заверил президента Украины в том, что во время принятия решения Европейским Советом позиция Евросоюза «будет солидарной и ответственной».