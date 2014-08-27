МВД признало факт окружения сил АТО в Иловайске и объяснило, почему так произошло
Начальник департамента организации деятельности милиции особого назначения МВД Виктор Чалаван сообщил, что позиции сил АТО оказались в оперативном окружении в Иловайске из-за вторжения из РФ в Украину большого количества военной техники.
Об этом Чалаван сообщил в комментарии УНИАН.
«На территории Донецкой и Луганской областей действуют профессиональные военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. Почему возникло оперативное окружение Иловайска? Потому что довольно большая колона военной техники Российской Федерации в воскресенье самовольно пересекла государственную границу с Украиной, вторглась в Украину и выдвинулась к Иловайску», - сказал он.Читайте такжеКомбат "Донбасса": Сегодня решающий день в боях за Иловайск
Чалаван уточнил, что «эта колона танков, бронеобъектов, систем залпового огня «Град».
Как сообщал УНИАН, бои сил АТО с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа.
Сегодня, 27 августа, спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что силам антитеррористической операции в Иловайск направлена помощь, часть раненых эвакуирована.
Кроме того, Лысенко отметил, что «часть раненых эвакуирована, однако в связи с тем, что там сейчас ведутся активные боевые действия, мы имеем информацию, что есть еще раненые, поэтому операции по эвакуации раненых и отправке дополнительных сил продолжаются».Читайте такжеВ Иловайске начала работать украинская артиллерия, силовики оттеснили боевиков - участник АТО
По словам Лысенко, на востоке Украины за прошлые сутки погибли 13 украинских военнослужащих и 36 получили ранения.
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