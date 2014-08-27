МВД признало факт окружения сил АТО в Иловайске и объяснило, почему так произошло

Об этом Чалаван сообщил в комментарии УНИАН.

«На территории Донецкой и Луганской областей действуют профессиональные военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. Почему возникло оперативное окружение Иловайска? Потому что довольно большая колона военной техники Российской Федерации в воскресенье самовольно пересекла государственную границу с Украиной, вторглась в Украину и выдвинулась к Иловайску», - сказал он.Читайте такжеКомбат "Донбасса": Сегодня решающий день в боях за Иловайск

Чалаван уточнил, что «эта колона танков, бронеобъектов, систем залпового огня «Град».

Как сообщал УНИАН, бои сил АТО с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа.

Сегодня, 27 августа, спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что силам антитеррористической операции в Иловайск направлена помощь, часть раненых эвакуирована.

Кроме того, Лысенко отметил, что «часть раненых эвакуирована, однако в связи с тем, что там сейчас ведутся активные боевые действия, мы имеем информацию, что есть еще раненые, поэтому операции по эвакуации раненых и отправке дополнительных сил продолжаются».Читайте такжеВ Иловайске начала работать украинская артиллерия, силовики оттеснили боевиков - участник АТО

По словам Лысенко, на востоке Украины за прошлые сутки погибли 13 украинских военнослужащих и 36 получили ранения.

Сообщение комбата Семена Семенченко в соцсети