ЕС готов закрыть небо для российских авиакомпаний

Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии в Германии Рихард Кюнель, передает Deutsche Welle.

По его словам, Евросоюз готов «закручивать гайки» и действовать по принципу «око за око».

«У нас нет другого выбора», - сказал Кюнель.

Также он отметил, что воздушные коридоры установлены международными договоренностями, которых обязана придерживаться и Россия, поэтому она не может в одностороннем порядке принимать какие-либо меры, не нарушая при этом международное право.

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Ранее сообщалось, что европейским авиакомпаниям могут запретить транзитные полеты над Россией. Позже в Бельгийской ассоциации пилотов заявили, что это решение может привести к тому, что самолеты европейских авиакомпаний будут летать в Азию через Северный полюс.

Однако глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами сообщения об ограничении транзитных полетов.