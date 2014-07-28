Le Figaro: Киберпропаганда: Украина стала полем виртуальных боевых действий

В аналитической статье под названием «Киберпропаганда: Украина стала полем виртуальных боевых действий», опубликованной во французской газете Le Figaro, Елена Моренкова Перье, доктор политических наук, описывает стратегию развития пропаганды 2.0, которую использует Москва.

22 июня 2014 г. вопрос, заданный Le Figaro своим читателям об ответственности России за крушение малазийского самолета, вызвал небывалый поток ответов из России и Украины, при этом пользователи интернета подавляющим большинством проголосовали за их версии событий. Вопрос в том, кто главные действующие лица в этой иллюстрации развертывания украинского конфликта в Интернете.

Кибер​​солдаты Кремля?

После ошеломительного провала российских средств коммуникации во время «пятидневной войны» между Россией и Грузией в 2008 г., правительство России осознало, насколько важно управлять мнениями в интернете, в том числе на международном уровне. В июле 2014 г. в разгар украинского кризиса, анонимная российская группа рассказала о существовании «Агентства интернет исследований». Как свидетельствует переписка владельца этого агентства, полученная в результате хакерской атаки, около 600 блоггеров и комментаторов, которые получают зарплату, ежедневно работают в социальных сетях и в электронных средствах массовой информации, в том числе западных стран, влияя на мнения пользователей Интернета.

С начала украинского кризиса журналисты на самом деле заметили, что количество пророссийских комментариев, которые написаны по одному и тому же образцу, намного увеличилось. Модераторы сайта The Guardian, например, обрабатывают по 40 тыс. пророссийских комментариев в день, чтобы отфильтровать сообщения троллей. Если даже эту информацию подтвердят результаты исследования, которое проводит независимая Новая газета об «Армии троллей Кремля», и если российские власти никогда не опровергали информацию о существовании кибер бригад, все же мобилизацию такого типа не всегда начинают и направляют ​​сверху. В случае с Le Figaro, например, мобилизация была инициирована пользователями социальной сети ВКонтакте и лидерами Антимайдана в Твиттере.

Война хакеров

Эта информационная война ведется одновременно с кибервойной между проукраинскими и пророссийскими хакерами. Стоит вспомнить, что две первые крупномасштабные кибератаки на сайты эстонских и грузинских институций совершили в 2007 и 2008 гг. с участием России. Сегодня две главные сети хакеров, участвующих в украинском конфликте, Киберсотня с украинской стороны и Киберберкут с российской стороны, символизируют противостояние между активистами Майдана (которых называют «Небесная сотня») и отрядом «Беркут», который занимался разгоном демонстрантов по приказу Виктора Януковича. В то время как проукраинские хакеры отличились тем, что атаковали сайт Российской газеты, официальной газеты российского правительства, в марте 2014 г., пророссийские хакеры заблокировали в марте около 150 украинских сайтов, а также сайты НАТО и некоторых частных американских охранных агентств, таких как Academy.

Диапазон действия пророссийских хакеров очень широк (DDoS атаки, хакерские атаки и публикация электронной переписки и телефонных разговоров), их тактика не изменились с 2008 г. Она заключается в том, чтобы с помощью патриотических речей побуждать новичков участвовать в кибервойне, предоставляя им вредоносные программы, чтобы помочь им совершать анонимные атаки, что позволяет постоянно увеличивать количество «киберсолдат» и снабжать их всем необходимым.

Насколько вовлечены на самом деле российские власти в эту войну? Даже если Джеффри Карр, эксперт по кибербезопасности, во время своих исследований сети российских хакеров в 2008 г., не нашел доказательств прямого или косвенного участия российских властей, вполне ясно, что Кремль не препятствует действиям хакеров. Хотя атаки совершаются по инициативе частных лиц, правительство их поддерживает, но держит дистанцию, достаточную для того, чтобы можно было отрицать свое участие, пользуясь при этом стратегическим преимуществом, которое оно получает.