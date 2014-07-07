66% россиян против введения российских войск в Украину - опрос
Большинство россиян против введения российских войск в Украину, однако каждый пятый допускает такую возможность при возникновении угрозы безопасности для наших граждан.
Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
За несколько месяцев доля респондентов, допускающих, что между Россией и Украиной в ближайшее время может начаться война существенно выросла – с 17% в конце марта до 30% в июне с.г. Одновременно, значительно меньше стало тех, кто считает невероятным подобный сценарий развития событий – сегодня так думают 54% (14% называют военные действия абсолютно невозможными, а 40% - крайне маловероятными), тогда как в конце марта таковых было 80%. Наконец, 11% опрошенных заявили, что такая война уже идет.
Читайте такжеБолее 70% украинцев считают оккупацию Крыма агрессией - опрос
Две трети россиян (66%) высказываются против введения российских войск в Юго-Восточную Украину с целью прекращения военного конфликта.Эту позицию в большей степени разделяют пожилые люди (71% старше 60 лет), жители крупных и средних городов (74-75%). О необходимости военного вмешательства со стороны России заявляет четверть (27%) опрошенных, и прежде всего, москвичи и петербуржцы (41%), сторонники КПРФ (35%), респонденты с низким доходом (35%).
При этом, размышляя над тем, какие события могли бы стать причиной для ввода войск, уже треть респондентов (33%) сказала о том, что России не следует этого делать ни при каких условиях.
По словам пятой доли опрошенных, российские войска могут войти на украинскую территорию, в первую очередь, в случае, если будут продолжать гибнуть мирные жители на Украине (18%), или же возникнет угроза террористических актов на территории российского государства (18%), продолжатся нападения на КПП на российско-украинской границе (18%).
Еще 13% опрошенных полагают, что причиной военных действий может быть введение войск НАТО на территорию Украины. А 10% предложили бы откликнуться на просьбы о вводе войск от Донецкой и Луганской народных республик.
Новые случаи гибели российских журналистов считают веским основанием для ввода войск 7% участников опроса. Другие же (7%) склонны согласиться на военное вмешательство при условии продолжения диверсий против российских поездов и газопровода. И лишь 3% респондентов заявили, что всего произошедшего уже достаточно для принятия подобного решения.
Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены 21-22, 28-29 июня2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.