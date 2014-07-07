66% россиян против введения российских войск в Украину - опрос

Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За несколько месяцев доля респондентов, допускающих, что между Россией и Украиной в ближайшее время может начаться война существенно выросла – с 17% в конце марта до 30% в июне с.г. Одновременно, значительно меньше стало тех, кто считает невероятным подобный сценарий развития событий – сегодня так думают 54% (14% называют военные действия абсолютно невозможными, а 40% - крайне маловероятными), тогда как в конце марта таковых было 80%. Наконец, 11% опрошенных заявили, что такая война уже идет.

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Две трети россиян (66%) высказываются против введения российских войск в Юго-Восточную Украину с целью прекращения военного конфликта.Эту позицию в большей степени разделяют пожилые люди (71% старше 60 лет), жители крупных и средних городов (74-75%). О необходимости военного вмешательства со стороны России заявляет четверть (27%) опрошенных, и прежде всего, москвичи и петербуржцы (41%), сторонники КПРФ (35%), респонденты с низким доходом (35%).

При этом, размышляя над тем, какие события могли бы стать причиной для ввода войск, уже треть респондентов (33%) сказала о том, что России не следует этого делать ни при каких условиях.

По словам пятой доли опрошенных, российские войска могут войти на украинскую территорию, в первую очередь, в случае, если будут продолжать гибнуть мирные жители на Украине (18%), или же возникнет угроза террористических актов на территории российского государства (18%), продолжатся нападения на КПП на российско-украинской границе (18%).

Еще 13% опрошенных полагают, что причиной военных действий может быть введение войск НАТО на территорию Украины. А 10% предложили бы откликнуться на просьбы о вводе войск от Донецкой и Луганской народных республик.

Новые случаи гибели российских журналистов считают веским основанием для ввода войск 7% участников опроса. Другие же (7%) склонны согласиться на военное вмешательство при условии продолжения диверсий против российских поездов и газопровода. И лишь 3% респондентов заявили, что всего произошедшего уже достаточно для принятия подобного решения.

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены 21-22, 28-29 июня2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.