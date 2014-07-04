Большинство украинцев негативно оценили деятельность президента России

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного благотворительным фондом "Майдан иностранных дел" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Так, деятельность Владимира Путина "вполне негативно" оценили 57,6% опрошенных (в сравнении с 19,8% в прошлом году), "вполне положительно" оценили 7,1% респондентов (в сравнении с 12,2% в 2013 году).

Россию в июне этого года "полностью положительно" оценили 8,9% опрошенных (по сравнению с 16,9% в 2013 году), а "полностью негативно" - 42,7% респондентов (в 2013 году - 13,8%).

В этом году отношения Украины с Россией как дружественные оценили 1,9% опрошенных, а как враждебные и конфликтные - 42,4% и 40%, соответственно.

Кроме того, 52% респондентов считают, что через 5-10 лет больше пользы Украине сможет принести интеграция с ЕС; 15% считают более полезной интеграцию с Россией и другими странами СССР; 16% опрошенных высказали мнение, что эти процессы одинаково полезны; по мнению 7% респондентов - ни один из этих процессов не принесет пользы, 10% опрошенных затруднились с ответом.

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана "полностью положительно" оценили 8,5% (по сравнению с 11,7% в 2013 году), а "полностью негативно" - 34,4% (по сравнению с 17,6% в прошлом году).

В энергетической сфере отношения с Россией выгодными считают 27,4% опрошенных, а 36,1% респондентов считают наиболее полезным энергетическое сотрудничество с ЕС.

Подавляющее большинство опрошенных - 69,3% - считают, что Россия осуществляет систематическое информационное воздействие на Украину, а 75% не удовлетворены эффективностью государственных органов в противодействии этому.

Опрос, в ходе которого был проинтервьюирован 2001 человек старше 18 лет, проводился с 31 мая по 5 июня во всех областях, кроме Крыма. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.