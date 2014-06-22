В Харькове одновременно состоятся народное вече и шествие "антимайдановцев"

Как передает корреспондент УНИАН, оба мероприятия запланированы на вторую половину дня и пройдут в центральной части города.

Антимайдановцы под лозунгом «Харьков против фашистской хунты. Подвиг деда не забудем!» проведут митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Они в 15:00 начнут пеший ход от «Зеркальной струи» на улице Сумской до площади Свободы. Начало митинга Антимайдан запланировал на 16:00.

Читайте такжеВ Харькове на вече с требованием люстрации власти собрались 400 активистовСторонники Евромайдана начнут свою акцию в 18:00. По данным одного из координаторов харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца, Народное вече традиционно пройдет возле памятника Шевченко на улице Сумской.

По его словам, Народное вече пройдет с требованием запрета Коммунистической партии Украины, также будет выражено требование запретить «сборища сепаратистов в центре Харькова» и будет обсуждаться расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса.

После Народного веча евромайдановцы анонсировали пешее шествие по центральной части города.