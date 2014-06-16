Украина проведет одностороннюю демаркацию и построит инженерные сооружения на границе - СНБО

Совет национальной безопасности и обороны принял решение установить инженерные сооружения для защиты границы Украины с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал секретарь СНБО Андрей Парубий на брифинге для прессы.

"Принято решение о строительстве инженерных сооружений вдоль нашей границы и неотложные меры для разведки относительно нейтрализации диверсантов, которые проходят на территорию Украины", - подчеркнул Парубий.

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По его словам, СНБО поручил Кабинету министров организовать одностороннюю демаркацию российско-украинской государственной границы, обеспечить его должным инженерно-техническим обустройством в соответствии с существующим уровнем угроз национальной безопасности.

Парубий объяснил, что планируется обеспечить охрану на всех участках российско-украинской границы, а не только там, где установлены пропускные пункты.

Парубий не ответил на вопрос, идет ли речь в данном случае о проекте защиты границы, предложенном руководителем Днепропетровской областной государственной администрации Игорем Коломойским.

По словам Парубия, СНБО принял решение, что это строительство должно быть профинансировано из государственного бюджета, но перед этим Кабинет министров должен разработать план и график строительства. Он объяснил, что Украина начала защищать украинско-российскую границу рвами, но не успела это сделать на территории Луганской области. “Но сейчас речь идет о более сложных и о более фундаментальных инженерных сооружениях, строительство которых должен профинансировать Кабинет министр за средства бюджета, и также пограничные службы должны оформить проект, который будет рассматриваться”, - сказал Парубий, добавив, что президент дал поручение реализовать эти мероприятия в максимально короткие сроки.