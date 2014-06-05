Руководитель Госпогранслужбы: Сейчас нужно сделать все для защиты границы Украины

Как подчеркивается в обращении Литвина к гражданам Украины, на украинско-российской границе в пределах Луганской и Донецкой областей сложилась крайне сложная ситуация.

«Проникновение на территорию Украины отрядов вооруженных террористов из Российской Федерации стали будничными проблемами пограничников. Даже в эту минуту в пункте пропуска «Мариновка» наш личный состав ведет жестокий бой с террористами, которые атакуют пограничников с двух сторон: одна вооруженная банда напала со стороны российского пункта пропуска «Куйбышево», другая - с территории Украины», - отмечает Литвин.Читайте такжеГлава АП рассказал о закрытии украинской границы и совещании Турчинова

Он заверяет, что пограничная служба приняла все возможные меры для защиты границы Украины, «однако наши возможности ограничены по объективным причинам, анализ которых предлагаю провести позже. Сейчас нужно сделать все для защиты границы нашего государства».Читайте такжеВ ГПСУ опровергают информацию о получении пограничниками взяток за пропуск транспорта с боевиками

«Сегодня я в очередной раз призываю к тому, что нужно немедленно осуществить комплекс мер по обороне государственной границы имеющимися силовыми и правоохранительными ресурсами государства, а также прекратить информационное противостояние в обществе, дискредитацию действий пограничной службы, личный состав которой с оружием в руках защищает интересы государства. Мы защитим границу и государство только общими действиями всех силовых и правоохранительных структур. Давайте, в конечном счете, вместе оборонять Украину», - призвал руководитель Государственной пограничной службы.