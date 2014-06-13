В Донецке в результате взрыва возле здания ОГА пострадали 7 человек
00:10, 13 июня 2014Политика
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В центре Донецка возле здания облгосадминистрации, захваченного ранее террористами, в результате взрыва пострадали 7 человек.
В Донецке в результате взрыва возле здания ОГА пострадали 7 человек / Новости Донбасса
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
«В результате взрыва автомобиля на стоянке возле здания облгосадминистрации, который произошел в четверг поздно вечером, пострадали семь человек. Это люди, которые находились в районе взрыва», - сказано в сообщении. При этом отмечено, что пострадавшие в состоянии разной степени тяжести, в том числе в тяжелом состоянии, доставлены в больницы Донецка.
По неофициальной информации, полученной от источника, приближенного к работникам медучреждений, один из пострадавших якобы погиб.
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