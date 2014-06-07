На инаугурацию Порошенко в ВР прибыли около 60 официальных зарубежных делегаций

В Верховной Раде Украины, где сегодня проходит инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко, присутствуют представители около 60 официальных зарубежных делегаций.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, в зале присутствуют 23 главы государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций. В частности, президент Польши Бронислав Коморовский, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Литвы Даля Грибаускайте, федеральный президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхалтер, президент Словении Борут Пахор, президент Эстонии Тоомас Ильвес, премьер-министр Канады Стивен Харпер, президент Европейского Совета Герман ван Ромпей, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер, заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман.

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5 делегаций представлены на уровне вице-премьер-министров, остальные делегации - на уровне министров иностранных дел или послов, аккредитованных в Украине.

Как сообщал УНИАН, делегацию США представляют вице-президент Джо Байден, сенатор Джон Маккейн и помощник госсекретаря Виктория Нуланд. Российскую делегацию - посол РФ в Украине Михаил Зурабов.