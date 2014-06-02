Командир батальона «Донбасс»: АТО на Востоке может продлиться год

Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, передают "Новости Донбасса".

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«В отличие от многих людей, которые считают, что АТО закончится через несколько недель, я считаю, что это займет не один месяц, возможно до года", - сказал командир батальона.

Он отметил, что закончить операцию за месяц возможно, но необходимо приложить очень большие усилия и перекрыть каналы поставок оружия и диверсантов из России в Украину.

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По мнению Семена Семенченко, новоизбранный президент в такой ситуации должен направить усилия на реформирование правоохранительных органов и полноценное материально-техническое обеспечение армии.