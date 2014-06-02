АТО на Донбассе мешает бюрократия командования - эксперт

Об этом эксперты рассказали ТСН.Тиждень.

"Мы видели единственный пример грамотной вдумчивой операции в аэропорту Донецка. Были подтянуты средства для того, чтобы нанести удар, были определенные огневые точки. А на пути подхода резерва была выброшена разведгруппа. И эта диверсионно-разведывательная группа нанесла больше вреда террористам, чем 20-тысячная армейская группировка в течение двух месяцев", - пояснил эксперт Юрий Бутусов.

В аэропорту Донецка работали истребители и военные вертолеты. Ими была уничтожена зенитная установка боевиков на крыше аэропорта. Армейский десант, который высадился на аэродроме, зачистил территорию. Среди украинских военных погибших нет. Среди террористов - десятки трупов. Два Камаза с чеченцами, которые ехали на подкрепление, были уничтожены авиаударом.

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Украинская армия начала продвигаться вглубь Донецка и снова поставила ультиматум боевикам: если не сложат оружия, по их объектах нанесут удар с высокоточного оружия. Но на этот раз обещания опять почему-то остались обещаниями.

"Главная проблема АТО - проблема управления. Система командования у нас соответствует мирному времени. Она максимально бюрократизирована, предполагает максимальное количество ступеней контроля на всех инстанциях. Любая разведывательная информация проходит через множество фильтров", - добавил Бутусов.

И этим пользуются террористы. Через несколько дней после операции в аэропорту, они свободно передвигаются по Донецку на КАМАЗах и бронированной технике.

"Все действия в Украине осуществляются с опозданием. Никто не хочет брать на себя ответственность", - считает председатель киевской организации миротворцев Владимир Опович.

Эксперты говорят, что руководство АТО бездумно наращивает присутствие украинских солдат на Востоке. Но при этом реальных действий для ликвидации террористов не применяют. Необученные украинские солдаты и большое количество военной техники становятся легкими мишенями для боевиков.