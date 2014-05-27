В Славянске террористы готовят химическую атаку - СМИ

По информации корреспондента ТСН. 19:30, почти каждому террористу раздали противогазы и средства индивидуальной химзащиты.

Накануне один из задержанных сепаратистов на допросе признался, что боевики запланировали взорвать химические вещества на окраине города и обвинить потом в этом правительственные украинские силы. Вроде бы, речь идет о емкостях с серной кислотой, размещенных на территории комбината "Химпром", это рядом с магазином "Перекресток". Задержанный утверждает, что резервуары уже заминированы и взорвать их планируют в случае наступления объединенных сил АТО.

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