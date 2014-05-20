СБУ установила, что российские телеканалы используют “25-й кадр” в новостях об Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

“Наши специалисты проводили исследование - два месяца изучали телеканалы, телеэфиры России, в частности телеканала “Россия 24”. И есть безусловные доказательства того, чтороссийские СМИ прибегают к опасному психологическому воздействию, которое формирует негативные мысли. Эти методы запрещены и российским, и международным законодательством - использование так называемого “25-го кадра”, - сказала Остапенко.

Так, на брифинге были продемонстрированы несколько розкадровок новостей российских телеканалов о событиях в Украине, на которых во время стоп-кадра видны надписи “убивают бандиты”, Правый сектор убивает”, “Правый сектор, - каратели”, “Национальная гвардия - убийцы”.Читайте такжеРоссийская пропаганда более агрессивна, чем во времена "холодной войны" - Фюле

Также, по словам Остапенко, в качестве манипуляционных технологий, как констатируют украинские специалисты, в новостях российских телеканалов используются полуправдивая информация, многократно повторяются и многократно демонстрируется негативная информация и картинка, «смакуються» сцены насилия в деталях.

В свою очередь эксперт украинского ресурса “Телекритика” Диана Дуцик отметила, что подобные манипуляционные технологии повышают, в частности у российского зрителя, градус агрессии, негативное отношение к Украине и всему украинскому. При этом российский зритель таким образом отвлекается от проблем, которые существуют в самой России, и которым в своих новостях российские каналы почти не посвящают времени.

“Фактически используется риторика войны, которая переходит на общество и повышает агрессию в обществе”, - сказала Дуцик.Читайте такжеРоссийские СМИ из-за тотальной цензуры превратились в сообщников террористов - МИД

При этом она отметила, что тезисы в российских сюжетах о так называемом “нацизме”, “фашизме” в Украине начали насаждаться еще до событий на востоке Украины - во время акций протеста на Майдане.

Подытоживая, Остапенко отметила, что украинское законодательство, в частности закон о телерадиовещании, запрещает использование “25-го кадра” на телеканалах.