Отечественным СМИ доверяет более 60% украинцев, а российским - 12,7% - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Достаточно высокий уровень доверия среди общественных институтов имеют церковь (ей доверяют 65,6% опрошенных) и Вооруженные силы Украины (58,9%).

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В то же время более половины респондентов не доверяет политическим партиям (76,2%), коммерческим банкам (73,5%), милиции (66,7%), Национальному банку Украины (57%), Службе безопасности Украины (56,3%).

Доверие к большинству институтов выше в западном и центральном регионах, самое низкое – в восточном регионе. Исключение составляют СМИ России, которым на востоке и юге доверяют несколько чаще, чем в западном и центральном регионах. Однако даже в южном регионе выражают недоверие российским СМИ 74% опрошенных, а в восточном регионе – 64,3%. В восточном регионе наблюдается ситуация, когда большинство опрошенных не доверяют ни украинским, ни российским масс-медиа (соответственно 59% и 64,3%).

Опрос был проведен с 25 по 29 апреля 2014 года. Опрошены 2012 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, которая представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Проект осуществлен при финансовой поддержке правительства Канады, предоставленной через Департамент иностранных дел, торговли и развития (DFATD).