Пашинский заявляет о хищении части имущества из «Межигорья»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пашинский сказал сегодня на брифинге.

По его словам, в «Межигорье» до сих пор не проведена инвентаризация имущества, но уже сегодня можно констатировать, что “очень многое имущество, которое фактически принадлежит народу Украины, которое было в «Межигорье», которое было на даче у Пшонки, людьми, которые себя называют активистами Майдана, а в действительности это просто преступники и мародеры, присвоено это имущество”.Читайте такжеГПУ требует вернуть " Межигорье " государству

Он отметил, что все резиденции бывших высокопоставленных должностных лиц должны быть переданы в государственную собственность и, по его мнению, на их базах можно было бы создать детские оздоровительные центры.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

22 февраля стало известно, что Янукович покинул «Межигорье».

23 февраля Верховная Рада вернула резиденцию экс-президента Виктора Януковича «Межигорье» в государственную собственность.

1 апреля и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил Генпрокуратуре, МВД, СБУ и Фонду госимущества обеспечить интересы государства при отчуждении некоторых объектов государственной собственности, в том числе "Межигорья".