Янукович живет в доме под Ростовом, а сын купил особняк в Барвихе - начальник УГО

08:29, 15 мая 2014
Политика
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Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявляет, что Виктор Янукович владеет частным домом возле Ростова-на-Дону (Россия).

Янукович, Виктор, Александр / Фото Ярослава Дебелого

"По моим данным, под Ростовом у него частный дом. Ну и сын купил дом в Барвихе", - сказал Гелетей Сегодня, отвечая на вопрос, где именно находится Янукович.

По словам начальника Управления госохраны, Януковича продолжают охранять бывшие сотрудники УГОУ, которые уехали с ним.

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По мнению Гелетея, добровольно Янукович в Украину не вернется.

"Но рано или поздно ему придется ответить за все. Вот в это верю", - подчеркнул начальник УГО.

Напомним, после февральских событий в Киеве Янукович бежал из страны, МВД объявило его в розыск. СБУ обратилось к ФСБ с просьбой содействовать в передаче Януковича следственным органам Украины.

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