Турчинов решил перевести в госсобственность имущество чиновников-коррупционеров

Текст соответствующего указа «О некоторых мерах по защите имущественных интересов государства» размещен на президентском сайте.

Турчинов поручил Кабинету министров Украины обеспечить разработку и внедрение механизма по обеспечению интересов государства в отношении имущества, имущественных прав, неправомерно приобретенные в результате коррупционных правонарушений с использованием особо ответственного положения в Украине должностными лицами, в отношении которых осуществляется уголовное производство правоохранительными органами и судами Украины, с целью недопущения распоряжения (в том числе для финансирования терроризма в Украине) указанным имуществом, имущественными правами такими лицами или в их интересах другими лицами, а также недопущения причинения государству ущерба в результате незаконного отчуждения имущества, на которое наложен арест в уголовном производстве.Читайте такжеКабмин продаст часть имущества министерского

Также правительство должно проработать вопрос относительно передачи имущества, имущественных прав, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на период уголовного производства в государственное управление - с целью предотвращения обогащения виновных лиц за счет такого имущества, имущественных прав. Возможности в исключительных случаях взыскания в пользу государства средств, реализации в интересах государства определенных видов имущества, на которое наложен арест в порядке уголовного производства, с обеспечением государством возврата средств, стоимости реализованного имущества в случаях оправдания обвиняемого, закрытия уголовного дела судом, если имущество не подлежит специальной конфискации, назначение судом наказания в виде конфискации имущества и/или неприменение специальной конфискации, оставления гражданского иска без рассмотрения или отказа в гражданском иске.Читайте такжеКабмин распродаст на аукционах 1,5 тысяч министерских автомобилей

Кроме того, правительству поручено образовать для проведения работы (в том числе с помощью компетентных органов иностранных государств) обнаружения, ареста и взыскания в пользу государства средств и иного имущества, находящегося в Украине, иностранных государствах и приобретенное в результате коррупционных правонарушений с использованием особо ответственного положения в Украине должностными лицами, в отношении которых введены международно-правовые санкции, межведомственную комиссию по вопросам возвращения в собственность государства средств и имущества, полученных в результате коррупционных правонарушений, включив в состав комиссии правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, работников Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции, Государственной службы по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Администрации президента Украины, представителей иностранных государств и международных организаций, независимых, в том числе международных, экспертов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.