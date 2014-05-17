Террористы расстреляли в Луганске четырех людей, один погиб

Как рассказали «Сегодня» в областной милиции, водитель автомобиля от полученных ранений умер на месте. Пассажир с тяжелыми ранениями скорой помощью доставлен в больницу. Кроме этого, пострадали два пешехода – женщины 47-летняя женщина и 27-летняя девушка.

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«По предварительной информации «Шевроле» двигался в сторону Луганска. На несанкционированном блокпосту, расположенном на перекрестке улиц Обводная-Азовская, его пытались остановить вооруженные люди. Водитель не остановился и его стали преследовать вооруженные люди на автомобиле ВАЗ-3110, серого цвета. По пути преследования вооруженные люди открывали стрельбу по автомобилю в районе кольца Гаевого, а затем в районе поселка Юбилейный, догнав автомобиль, обстреляли его», - констатировали правоохранители.