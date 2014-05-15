Лидер донецких сепаратистов заявляет о готовности начать диалог с Киевом об обмене заложниками

Самопровозглашенный сопредседатель так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин готов начать диалог с Киевом относительно обмена заложниками.

Об этом он заявил сегодня во время прямого включения в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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"Первый вопрос. Мы должны обменяться заложниками. И это можно делать при участии посредников", - сказал Пушилин, не уточнив, в то же время, какие именно должны быть привлечены посредники и с какой стороны.

На уточняющий вопрос о количестве заложников в плену на Донбассе, Пушилин сказал: "Я вам сейчас точную цифру не буду называть. К большому счастью, эта цифра не превышает сотни - пока что насчитывается десятками. Это пока что, если ситуация не изменится".

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О других условиях переговоров Пушилин пока сказать не смог из-за технических проблем со связью.