Аваков: Славянск взят в плотное кольцо, идет бой с профессиональными наемниками

Город взят в плотное кольцо, сообщил на своей странице в Facebook Арсен Аваков.

"Против украинских спецподразделений террористы открыли огонь с применением тяжелого вооружения. В том числе гранатометов и пзрк. Есть погибший летчик и раненые. Идет настоящий бой с профессиональными наемниками. Террористы не гнушаются вести огонь, прячась за мирными жителями Славянска, из жилых многоквартирных домов - знают о приказе подразделениям АТО не открывать ответный огонь с угрозой жилым объектам", - сообщил Аваков

По его словам, операция продолжается по плану.

"Прошу жителей Славянска и Крамоторска не выходить на улицы и быть осторожными у окон. Мы, вместе с министром обороны и командующим Нацгвардии тут. ЖД сообщение в зоне АТО будет перекрыто в ближайший час. Движение по дорогам в районе Славянска ограничено до минимума. Прошу всех на время АТ воздержаться от поездок", - подчеркнул он.

Также Аваков повторил требования к террористам в Славянске: освободить заложников, сложить оружие и освободить административные здания, восстановить нормальное функционирование городской инфраструктуры.