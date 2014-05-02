Террористы в Славянске сбивают вертолеты военных

Раненый находится в больнице, у него огнестрельное ранение бедра и перелом, сообщает slavgorod.com.ua.

По информации террористов, переданной РИА Новости, еще один вертолет открыл огонь по земле, в ответ была пущена ракета, и вертолет был сбит.

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По их информации, оба сбитых вертолета - Ми-24, они оказывали поддержку при высадке десанта с вертолетов Ми-8.

Кроме того, российскому агенству сообщили, что идет активная перестрелка в районе железнодорожного вокзала и телецентра на горе Карачун.

В то же время, телеканал "Россия 24" по информации террористов сообщает, что им удалось из РПГ сбить третий вертолет - Ми-24 над одним из блокпостов.

"Вертолет буквально взорвался в воздухе", - передает корреспондент телеканала с места событий.