Террористы в Славянске сбивают вертолеты военных

08:57, 02 мая 2014
Политика
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В соцсетях появилось фото раненого пилота, который взят в плен террористами после того, как был сбит вертолёт. 

Раненый пилот вертолета / slavgorod.com.ua

Раненый находится в больнице, у него огнестрельное ранение бедра и перелом, сообщает slavgorod.com.ua.

По информации террористов, переданной РИА  Новости, еще один вертолет открыл огонь по земле, в ответ была пущена ракета, и вертолет был сбит.

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По их информации, оба сбитых вертолета - Ми-24, они оказывали поддержку при высадке десанта с вертолетов Ми-8.

Кроме того, российскому агенству сообщили, что идет активная перестрелка в районе железнодорожного вокзала и телецентра на горе Карачун.

В то же время, телеканал "Россия 24" по информации террористов сообщает, что им удалось из РПГ сбить третий вертолет - Ми-24 над одним из блокпостов.

"Вертолет буквально взорвался в воздухе", - передает корреспондент телеканала с места событий.

slavgorod.com.ua

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