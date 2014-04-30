На Донбассе проведут референдум по присоединению к Днепропетровской области

Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель губернатора Днепропетровской области Борис Филатов.

По его словам, в этих областях уже созданы инициативные группы по проведению референдума о присоединении Луганской и Донецкой областей в Днепропетровской области в составе единой и неделимой Украины.

"Все вполне серьезно. Вроде и деньги нашли на бюллетени, и передвижные избирательные участки закупили, и поддержка есть местная приличная, и соцопросы уже есть", - сообщил он.

Он также скептически прокомментировал заявления представителя донецких сепаратистов.

"Там Пушилин в Москве какие-то проценты объявляет будущего "референдума 11 мая. Ну-ну. Посмотрим, у кого больше голосов наберется...", - отметил Филатов.

Эту информацию также подтвердил главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Он уточнил, что решение о проведении референдума принял основанный 30 апреля Межобластной Совет территориальных громад.

"Власти не могут выполнять свои обязанности, потому что бандиты и диверсанты терроризируют и шантажируют руководителей органов местного самоуправления и территориальных громад. Что делать? Необходимо передать управление всеми системами жизнеобеспечения в руки административных органов того региона, где сохраняется мирная, стабильная обстановка. Днепропетровск готов протянуть руку помощи – и госучреждения области готовы прийти на помощь, и взять на себя ответственность за положение в подвергшихся террористическим атакам Луганской и Донецкой областях", – пишет Бутусов.

Журналист призвал граждан организовать охрану мест проведения референдума и агитации. В день референдума будут организованы экзит-полы, которые должны показать, какой из референдумов люди поддерживают больше, пишет Бутусов.