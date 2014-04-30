Кернес успешно перенес многочасовую операцию на позвоночнике – горсовет

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам социальной защиты и здравоохранения Светлану Горбунову-Рубан.

Она отметила, что операция продолжалась долго, что типично для подобных операций, и врачи остались довольны ее результатом.

Горбунова-Рубан добавила, что сейчас состояние Кернеса стабильное, хотя и тяжелое. Мэр, как и раньше, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В дальнейшем мэра Харькова ждет восстановительный процесс.

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В свою очередь пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская на своей странице в "Фейсбук" добавила, что операция продолжалась почти 10 часов.

"Кернес жив после почти 10-часовой операции на позвоночнике. Заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан подтвердила, что врачи считают ее успешной. Он в реанимации, так же под наркозом и на аппарате вентиляции (легких – УНИАН). Но это хорошие новости!", - отметила Грузинская.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова, поскольку на месте обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм. Кернес получил ранение грудной клетки и брюшной полости. Он перенес операцию, сделанную харьковскими специалистами. 29 апреля его транспортировали в госпиталь в израильской Хайфе, где мэру была сделана еще одна операция.