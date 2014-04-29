Кернеса повторно прооперировали в Израиле – Харьковский горсовет

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковского городского совета – Юрий Сидоренко, передает "Зеркало недели".

"Последняя новость, которая из Израиля пришла, она хорошая. Состояние внутренних органов у израильских врачей не вызывает опасений. Кернесу была проведена последняя операция, после чего заявили о том, что внутренние органы, которые у него повреждены, неожиданностей от них можно не ждать", - отметил Сидоренко.

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Помимо этого он сообщил, что Кернес уже перенес две операции. А также сообщил, что пока израильские врачи не делают никаких прогнозов относительно того, сколько будет длиться лечение харьковского главы.

"Пока прогнозов никто никаких не делает, слишком мало времени прошло, практически только сутки с момента ранения", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки харьковского городского голову Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова. Кернес получил тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости. В харьковской больнице он перенес операцию. Сегодня ночью его транспортировали на лечение в Израиль. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на лечение раненого за рубежом.