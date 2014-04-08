Топаза объявят в розыск за побег из-под домашнего ареста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам начальник Харьковского областного управления милиции Анатолий Дмитриев.

По его словам, вчера, 7 апреля, Кромской самовольно снял с себя электронный браслет, который позволял устанавливать его местонахождение, не явился по вызову к следователю управления и исчез.

Читайте такжеХарьковской ОГА зачистили, задержано 70 сепаратистов - журналистДмитриев сказал, что Кромского видели вчера возле здания облгосадминистрации, где проходил митинг антимайдановцев.

«Он вчера разорвал браслеты. Его вызвали в следственное управление. Он в следственное управление не появился. Дома он разнял эти браслеты и убежал. Он будет объявлен в розыск», - подчеркнул Дмитриев.

Как сообщал УНИАН, ранее суд в Харькове оставил активиста антимайдана Кромского, по прозвищу «Топаз», под домашним арестом, обязав сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.