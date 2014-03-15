Губернатор Харьковщины: штурм «Просвиты» - хорошо спланированная провокация пророссийских активистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом заявил председатель ОГА Игорь Балута.

По сведениям пресс-службе ОГА, провокация началась на площади. Свободы, когда до группы пророссийских митингующим подъехал микроавтобус Фольксваген-Транспортер с днепропетровскими номерами. Как отметил Игорь Балута, указанный автомобиль находится в розыске с момента предыдущей провокации, устроенной в Харькове несколько дней назад.

Пассажиры автобуса намеренно вступили в конфликт с пророссийскими активистами, после чего поехали на улицу Римарську до офиса «Просвещения», где и припарковали автомобиль. За ними направились пророссийские активисты, «которые к тому времени уже успели вызвать «помощь» в лице молодчиков из «Оплота».

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«На Рымарской произошла намеренная эскалация конфликта, после чего провокаторы спровоцировали нападение сторонников сепаратизма и «оплотівців» на офис «Просвещения». В результате конфликта погибли два человека, тяжело ранен сотрудник милиции», - говорится в сообщении

По словам Балуты, район конфликта полностью окружен представителями правоохранительных органов, милиция проводит задержания сепаратистов.