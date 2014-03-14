Заявление России о трагедии в Донецке цинично и безответственно - МИД Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Поражает своим цинизмом и безответственностью сегодняшнее заявление МИД РФ, в которой российская сторона грубо пытается переложить ответственность за трагедию на украинскую власть”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что конфликт в Донецке был спровоцирован в конце мирного митинга, когда основная часть людей уже покинула площадь.

“Потому очевидно, что провокация была спланирована и имеет прямую связь с целенаправленными деструктивными действиями отдельных граждан РФ и некоторых общественных организаций, представители которых прибывают в наше государство для дестабилизации обстановки и эскалации напряженности”, - сказал Перебыйнис.

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По его словам, подтверждением этому является известный факт задержания Службой безопасности Украины 10 марта в Донецке гражданина РФ, который подозревается в создании вооруженной диверсионно-подрывной группы для дестабилизации ситуации в Украине. По словам Перебыйниса, трагедия в Донецке является также продолжением и отголоском противозаконной акции, совершенной в Харькове гражданином России Михаилом Чуприковым, который 1 марта подстрекал граждан Украины к откровенному насилию и пытался установить государственный флаг России на административном здании Харьковской ОГА.

Перебыйнис констатировал, что в последнее время для России стали привычными откровенные перекручивания фактов, событий в Украине, применение двойных стандартов и прямое вмешательство во внутренних дела Украины.

В связи с этим МИД Украины в который раз призывает Российскую Федерацию прекратить эскалацию напряженности в Украине и организацию беспорядков, и вернуться в международное правовое русло, прежде всего, четко придерживаться требований устава ООН, который запрещает вмешиваться во внутренние дела других государств.

“Со своей стороны Украина и в дальнейшем будет предпринимать решительные действия для защиты своих граждан, независимо от их национальности, вероисповедания или политических вкусов”, - добавил Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Донецке митинг сторонников за единую Украину, который проходил вечером на площади им. Ленина, завершился нападением на них агрессивно настроенных пророссийских активистов. В результате столкновений, согласно официальным данным, один человек погиб, 28 - обратились за помощью к медикам. Погиб активист областной парторганизации ВО «Свобода» Дмитрий Чернявский.

Сегодня, 14 марта, в МИД РФ в связи со вчерашними событиями в Донецке заявили, что «Россия осознает свою ответственность за жизнь соотечественников и сограждан в Украине, и оставляет право взять людей под защиту».

По мнению МИД РФ, «на мирных демонстрантов, которые пришли на улицы города, чтобы выразить свое отношение к деструктивной позиции людей, называющих себя украинской властью, напали праворадикальные группировки, вооруженные травматическим оружием и битами, которые накануне начали съезжаться в город из других регионов страны».