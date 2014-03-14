Появилось полное видео кровавой бойни в Донецке

00:50, 14 марта 2014
Политика
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Пророссийские активисты устроили кровавую бойню на мирном митинге за единство Украины.

Проросійські активісти влаштували криваву бійню на мирному мітингу за єдність України / Новости Донбасса

Как видно на видео, пророссийски настроенные активисты скандируют "Россия", бросают петарды и распыляют газ. Так они заставляют становиться на колени демонстрантов, пришедших на митинг за единство Украины.

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