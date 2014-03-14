Появилось полное видео кровавой бойни в Донецке
00:50, 14 марта 2014Политика
65 0
Пророссийские активисты устроили кровавую бойню на мирном митинге за единство Украины.
Пророссийские активисты устроили кровавую бойню на мирном митинге за единство Украины / Новости Донбасса
Как видно на видео, пророссийски настроенные активисты скандируют "Россия", бросают петарды и распыляют газ. Так они заставляют становиться на колени демонстрантов, пришедших на митинг за единство Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter