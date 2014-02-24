Польша не будет донором коррумпированной Украины - Туск

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР, об этом глава правительства Польши Дональд Туск заявил сегодня на пресс-конференции в Белостоке

"Польша должна быть заинтересована в экономической и финансовой стабильности (Украины), но мы не можем «вылезти из кожи». Так не может быть, что Польша будет здесь каким-то ключевым донором, то есть тем, кто будет давать свои средства", - сказал Туск.

Туск назвал очень важным, чтобы Украина подготовилась для получения международной поддержки.

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"Не может быть так, что мы будем организовывать большую финансовую помощь, а Украина и в дальнейшем будет использовать эти средства не по назначению, например, из-за коррумпированного правительства или олигархов. Здесь нужна обратная связь", - сказал он.

"Украина должна благодаря этим средствам меняться. В противном случае очередные 100 миллиардов получит группы олигархов, а страна останется в такой же беде, в которой и сейчас", - отметил Туск.

Сегодня Министерство финансов Украины призвало провести международную донорскую конференцию по сбору финансовой помощи Украине, оценив потребности государства в 2014-2015 годах в 35 млрд долларов. В Минфине отмечали, что ожидают в течение ближайших 1-2 недель получить средства от государств-партнеров, среди которых Польша и США.

Ранее сегодня в Gazeti Wyborcza также был опубликован призыв к польской власти выкупить государственные облигации Украины на 1 млрд дол. для поддержки украинцев за счет национальных валютных резервов Польши, которые составляют свыше 100 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, политики и эксперты отмечают, что Украина находится на грани дефолта и очень нуждается в финансовой поддержке для стабилизации ситуации в экономике.

В декабре прошлого года предыдущее украинское правительство договорилось о получении 15 млрд дол. помощи от России, которая в тот же месяц выкупила украинские облигации с "мусорным рейтингом" на 3 млрд дол., но на прошлой неделе отказалась выделить Украине очередной транш на 2 млрд дол.

Также предыдущее украинское правительство вело переговоры с МВФ о получении 15 млрд долл. кредита, но отказалось от сотрудничества с фондом из-за того, что не хотело выполнять выдвинутые условия.