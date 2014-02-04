Президент Чехии не планирует отзывать приглашение Януковичу

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек, комментируя призыв ряда чешских политиков и общественных деятелей к Президенту аннулировать свое приглашение для Януковича.

"Президент считает, что внеочередные президентские и парламентские выборы являются возможным решением украинского политического кризиса. Президент планирует поделиться этим мнением с Виктором Януковичем без намерения вмешиваться во внутренние дела Украины", - написал он, отвечая на запрос агентства.

Читайте такжеПрезидент Чехии приглашает Януковича на официальный визит"Президент Янукович посетит Чешскую Республику в апреле", - отметил пресс-секретарь.

Раньше сегодня чешское информационное агентство CTK сообщило об инициативе ряда политиков и общественных деятелей, которые призывали Президента Чехии "немедленно" аннулировать приглашение Януковичу из-за последних событий в Украине.

"Главным импульсом было принятие антидемократических законов и первые смертельные жертвы демонстраций в Киеве", - сказал один из инициаторов призыва Петр Марек из общественного движения "Без коммунистов".

В заявлении, которое подписало несколько сотен человек, они также призывают Президента Чехиисделать все возможное для возвращения Украинского государства на "демократические принципы".

Кроме того, они призывают Евросоюз сделать для поддержки демократии в Украине "больше, чем ранее".

Чешское агентство замечает, что инициаторы акции заявили о поддержке оппозиции и отметило, что в нескольких городах Чехии, среди которых столичная Прага, организован сбор средств, медикаментов и одежды для участников демонстраций в Киеве.

Читайте такжеЯнукович и президент Чехии говорят с глазу на глазКак сообщал УНИАН, в декабре прошлого года, когда в Украине уже продолжались антиправительственные акции протеста из-за неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС, чешское министерство иностранных дел подтвердило приглашение Януковичу посетить с визитомЧехию.

Раньше чешско-украинские отношения усложнил факт предоставления политического убежища для ряда украинцев, среди которых бывший министр экономики в правительстве Юлии Тимошенко Богдан Данилишин и муж заключенной экс-премьера Александр Тимошенко.