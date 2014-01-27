В Луганской области ограничили продажу бейсбольных бит и пиротехники

В Луганской области введен контроль за куплей-продажей бейсбольных бит, петард и других предметов, которые могут использоваться экстремистами для осуществления уличных потасовок.

Об этом сегодня заявил председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк в ходе заседания внеочередной сессии Луганского областного совета, передает корреспондент УНИАН.

Также губернатор подписал распоряжение о создании областного штаба по обеспечению общественного порядка и стабильной работы органов власти, предприятий, учреждений, организаций в Луганской области.

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Председатель ЛОГА отметил, что в областной штаб вошли руководители всех силовых структур Луганщины, крупных предприятий и государственных учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность территории нашей области, в том числе финансовую.

«Уже со вчерашнего дня к нам обратились 16 предприятий города Луганск с просьбой создать народные дружины по охране общественного порядка в помощь милиции. С учетом имеющегося опыта вместе с УВД мы отработаем вопросы строжайшей дисциплины среди дружинников так, чтобы они могли реализовать свою главную задачу – навести порядок и поддерживать спокойствие на территории Луганской области, содействовать стабильной работе всех органов и учреждений региона. Эту работу мы уже начали», – заявил Пристюк.