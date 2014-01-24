Захарченко назвал условия, на которых милиция не будет преследовать активистов

Об этом говорится в его обращении к сотрудникам органов внутренних дел, опубликованном на сайте МВД.

«Уже два дня идут переговоры между Президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем и лидерами оппозиции для того, чтобы найти общее решение и прекратить применение силы», - говорится в обращениию.

«К гражданам обратилась Генеральная прокуратура Украины. Если присутствующие на ул. Грушевского примут это предложение и покинут опасную территорию, органы внутренних дел не будут осуществлять никаких мер относительно преследования этих людей», - заявил Захарченко.

Он также добавил, что гарантирует, «что милиция не будет принимать силовых действий по освобождению Майдана Независимости».

«Мы всегда выступали за мирное урегулирование ситуации. Народ Украины способен решать сложные конфликты и не раз это демонстрировал. Я надеюсь, что благоразумие обеих сторон победит эмоции и, наконец, прекратит никому не нужно противостояние», - заявил Захарченко.