ЕС может решить судьбу ассоциации с Украиной в последний момент - СМИ

Об этом сообщает "ЕС - плюс" со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

"У нас есть разные возможности ... Это может быть по письменной процедуре, это может быть через Совет иностранных дел или в Брюсселе, или в Вильнюсе", - отметил дипломат, отвечая на вопрос, каким образом может быть принято положительное решение, учитывая, что 18 ноября состоится последнее перед саммитом формальное заседание министров иностранных дел ЕС.

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"Но все будет зависеть от того, что будет происходить в Украине", - добавил он.

При этом собеседник подчеркнул, что окончательное решение ЕС зависит от того, как будут развиваться события в Украине, а также от того, удастся ли депутатам Верховной Рады принять необходимые законодательные изменения в течение следующей недели.

По словам собеседника, в ходе заседания Совета иностранных дел 18 ноября министры планируют обсудить возможности для маневра при принятии решения о подписании Соглашения об ассоциации.

Вместе с тем он не стал прогнозировать возможно ли подписание соглашения в условиях, когда бывший украинский премьер Юлия Тимошенко останется в тюрьме.

Напомним, Евросоюз выдвинул Украине ряд требований, которые страна должна выполнить до Вильнюсского саммита. Украина должна улучшить избирательное законодательство, осуществить судебную реформу и реформу прокуратуры, а также в решить проблемы избирательного правосудия и дело экс-премьера Юлии Тимошенко.

В ходе сессии 13 ноября украинский парламент должен был принять во втором чтении законы о прократуре и о выборах, а также закон о лечении осужденных за границей, который позволял бы выезд на лечение бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

Вместе с тем, украинским депутатам не удалось принять ни одного из этих решений, входящих в требования ЕС для подписания Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства». Предполагается, что эти решения могут быть приняты парламентом на следующей неделе.