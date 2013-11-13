Квасьневский установил Раде новый дедлайн на 19 ноября

Один из руководителей наблюдательной миссии Европарламента Александр Квасневский надеется, что 19 ноября Верховная Рада решит вопросы, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде.

Квасневский добавил, что сегодня он и его коллега Пэт Кокс встречались с руководителями парламентских фракций и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком.

“Мы понимаем, что сегодня не были, возможно, приняты те законы, которые нужны для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в Вильнюсе в конце этого месяца”, - сказал он.

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По словам Квасневского, они с Коксом “поняли также, что работает рабочая группа, которая должна подготовить закон о лечении за рубежом, который поможет решить вопрос о лечении госпожи Тимошенко”.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни, до следующей пленарной недели в ВР, которая начнется во вторник, 19 ноября, будут решены все необходимые вопросы для того, чтобы “19-го было уже окончательное решение парламента”.

“19-е - это уже последний момент, в который можно все, что нужно, сделать. И мы ожидаем, как миссия, что получится так, как мы сегодня говорили с нашими партнерами. Понимаем, что все это политически очень сложно, и надеемся, что найдется достаточно доброй воли, чтобы найти консенсус”, - сказал Квасневский.

Он выразил надежду, что 19 ноября будут приняты все необходимые для евроинтеграции законы.