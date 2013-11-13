Квасьневский установил Раде новый дедлайн на 19 ноября

13:39, 13 ноября 2013
Политика
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Представитель ЕС назвал 19-е ноября "последним моментом" для разрешения всех вопросов.

Квасьневский и до сих пор надеется, что украинские нардепы примут необходимые решения

Один из руководителей наблюдательной миссии Европарламента Александр Квасневский надеется, что 19 ноября Верховная Рада решит вопросы, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде.

Квасневский добавил, что сегодня он и его коллега Пэт Кокс встречались с руководителями парламентских фракций и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком.

“Мы понимаем, что сегодня не были, возможно, приняты те законы, которые нужны для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в Вильнюсе в конце этого месяца”, - сказал он.

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По словам Квасневского, они с Коксом “поняли также, что работает рабочая группа, которая должна подготовить закон о лечении за рубежом, который поможет решить вопрос о лечении госпожи Тимошенко”.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни, до следующей пленарной недели в ВР, которая начнется во вторник, 19 ноября, будут решены все необходимые вопросы для того, чтобы “19-го было уже окончательное решение парламента”.

“19-е - это уже последний момент, в который можно все, что нужно, сделать. И мы ожидаем, как миссия, что получится так, как мы сегодня говорили с нашими партнерами. Понимаем, что все это политически очень сложно, и надеемся, что найдется достаточно доброй воли, чтобы найти консенсус”, - сказал Квасневский.

Он выразил надежду, что 19 ноября будут приняты все необходимые для евроинтеграции законы.

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