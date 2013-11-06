Евроминистр: Среди стран ЕС нет консенсуса относительно подписание Ассоциации с Украиной

"Я не вижу консенсуса среди стран ЕС относительно подписание Соглашение об ассоциации с Украиной. Он может появится, только если Юлия Тимошенко будет освобождена из тюрьмы", - сказал Лайчак, выступая в вашингтонском AtlanticCouncil, пишет Украинская правда.

По его словам, "У Кокса и Квасьневского еще есть время, но не очень много".

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Лайчак отметил, что нерешенной остается проблема выборочного правосудия: "Юлия Тимошенко стала символом выборочного правосудия, и президент Янукович об этом знает".

"Но есть реальная политическая жизнь, и будут предстоящие выборы в Украине. И что я бы советовал, так это найти решение, которое не создавало бы победителей и побежденных. Это должно быть решение, которое поможет Украине подписать соглашение, а не решение, которое поможет тем или иным политикам выиграть следующие выборы", - отметил Лайчак.

По словам министра, "каждый участник должен сделать свой вклад в это решение, от которого выигрывают все стороны".

Вместе с тем присутствующий на конференции посол Украины в Америке Александр Моцик отметил, что "не очень разумно делать 46 миллионов граждан Украины заложниками одного дела, даже очень важного".

"У нас сложилась уникальная ситуация в Украине, когда правительство и оппозиция поддерживают заключение Соглашения об ассоциации, бизнесмены и гражданское общество, большая часть населения", - сказал украинский посол.

"Нынешняя власть Януковича сделала для реформ больше, чем все правительства за предыдущие 20 лет", - добавил Моцик.

Напомним, Украина надеется подписать с ЕС Соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе, но для этого Киев должен выполнить ряд требований Евросоюза. За выполнением одного из этих требований - «решения дела с выборочным правосудием», под чем понимают предоставление заключенной Юлии Тимошенко возможности выйти из-под стражи для лечения за границей на тех или иных условиях, - наблюдает миссия Европарламента, которая должна представить окончательный отчет на будущей неделе.