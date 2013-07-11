Президент Польши: Волынская трагедия - «преступление с признаками геноцида»

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, Коморовский, который принял участие в открытии памятника жертвам этой трагедии и богослужении, отметил, что взаимное прощение возможно лишь на базе правды.

"Я тронут, что могу встретиться здесь вместе с вами на общей молитве за души жертв волынского преступления, которое имеет признаки геноцида", - сказал глава Польского государства.

Он отметил большую роль польского и украинского духовенства для исторического примирения между народами, напомнив о принятом в конце июня совместном заявлении по поводу Волынской трагедии представителями четырех церквей из Польши и Украины.

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По его мнению, собственно, это заявление может быть основой для будущего лучшего взаимопонимания и объединения обоих народов.

"Ни насилие, ни этнические чистки никогда не могут быть методом разрешения конфликтов между соседями или народами и оправданы политической, экономической или религиозной необходимостью", - процитировал он один из фрагментов этого документа.

Коморовский напомнил, что в этом заявлении события на Волыни называются "преступлением" и осуждается "крайний национализм и шовинизм", а также критикуются люди, которые оправдывают убийства поляков и искажение правды.

"Жертвами преступления и этнических чисток стали десятки тысяч невинных людей, в том числе женщины, дети, старики; в первую очередь поляки, но также украинцы и те, кто спасал соседей и родных", - напомнил Коморовский.

Он отметил, что Польша будет стараться достойно почтить память погибших и упорядочить места их захоронения.

"Пусть благодаря очищению исторической памяти все будут готовы поставить выше то, что объединяет, а не то, что разъединяет", - процитировал Коморовский также слова Ионна Павла II, отметив, что собственно эти слова должны быть указателем для поляков и украинцев.