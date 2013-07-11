Президент Польши: Волынская трагедия - «преступление с признаками геноцида»
Бронислав Коморовский во время мероприятий к 70-й годовщине Волынской трагедии сегодня в Варшаве назвал ее "преступлением с признаками геноцида" и одним из самых "болезненных" опытов поляков во времена Второй мировой войны.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, Коморовский, который принял участие в открытии памятника жертвам этой трагедии и богослужении, отметил, что взаимное прощение возможно лишь на базе правды.
"Я тронут, что могу встретиться здесь вместе с вами на общей молитве за души жертв волынского преступления, которое имеет признаки геноцида", - сказал глава Польского государства.
Он отметил большую роль польского и украинского духовенства для исторического примирения между народами, напомнив о принятом в конце июня совместном заявлении по поводу Волынской трагедии представителями четырех церквей из Польши и Украины.
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По его мнению, собственно, это заявление может быть основой для будущего лучшего взаимопонимания и объединения обоих народов.
"Ни насилие, ни этнические чистки никогда не могут быть методом разрешения конфликтов между соседями или народами и оправданы политической, экономической или религиозной необходимостью", - процитировал он один из фрагментов этого документа.
Коморовский напомнил, что в этом заявлении события на Волыни называются "преступлением" и осуждается "крайний национализм и шовинизм", а также критикуются люди, которые оправдывают убийства поляков и искажение правды.
"Жертвами преступления и этнических чисток стали десятки тысяч невинных людей, в том числе женщины, дети, старики; в первую очередь поляки, но также украинцы и те, кто спасал соседей и родных", - напомнил Коморовский.
Он отметил, что Польша будет стараться достойно почтить память погибших и упорядочить места их захоронения.
"Пусть благодаря очищению исторической памяти все будут готовы поставить выше то, что объединяет, а не то, что разъединяет", - процитировал Коморовский также слова Ионна Павла II, отметив, что собственно эти слова должны быть указателем для поляков и украинцев.